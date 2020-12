Unterwegs mit dem Hausboot: 5 Ideen für den Urlaub 2021

Mit einem führerscheinfreien Hausboot kann die Mecklenburgische Seenplatte befahren werden. Die Seen wie die Müritz zählen zu den saubersten Gewässern Europas, man kann direkt vom Hausboot aus ins Wasser springen und baden. Zudem locken idyllische Bauernhöfe, historische Dörfer und Städte sowie architektonisch beeindruckende Bauwerke wie das Schloss Rheinsberg. Locaboat Holidays unterhält zwei Häfen vor Ort, in Fleesensee und Fürstenberg.

Mit dem Hausboot rund um Venedig

Beliebte Orte in Europa waren 2020 leergefegt. Im kommenden Jahr lohnt es sich, Städte neu zu entdecken – mit neuer Perspektive. Auch Venedig kann man mit bei einer Hausboottour durch die Lagune besuchen. Die Reise beginnt in Chioggia, in der Nähe der Insel Burano. Man kann direkt am Markusplatz anlegen und die Sehenswürdigkeiten von „La Serenissima“ bestaunen, unabhängig von den typischen Touristenströmen.