Corona: Prognostiziertes Wirtschaftswachstum 2022 nicht zu halten

Das Wifo prognostizierte ein Wachstum von 4,4 Prozent in diesem Jahr. "Zwar können wir heuer noch optimistisch mit dieser Prognose sein, weil das Jahr schon fast vorbei ist, jedoch starten wir geschwächt ist zweite Jahr", sagt Felbermayr in der ZIB2. "Für das neue Jahr müssen wir uns mit der Prognose zurücknehmen. Wir hatten mit fünf Prozent gerechnet", so der Wifo-Chef.

Keine Jo-Jo Situation

"Wenn wir am 13. Dezember wieder öffnen, dann muss bundesweit eine PCR-Test-Infrastruktur vorhanden sein und eine Impfkampagne, die das Impfgeschehen vorantreibt", so Felbermayr. Es sei wichtig nicht in einen weitere Lockdown hineinzulaufen. Für Ungeimpfte ist der Lockdown ab Mitte Dezember nicht zu Ende. Auch das koste wirtschaftliche Dynamik und übertrage sich merklich auf die Wirtschaftszahlen sagt der Experte.