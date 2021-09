Wirtschaftsaufschwung bremst sich laut Wifo selbst aus

"Als Folge der unerwartet frühen und kräftigen Konjunkturerholung kommt es zu starkem Lagerabbau und beträchtlichen Materialengpässen", erklärte der Autor des aktuellen Wifo-Konjunkturberichts, Stefan Schiman. "Dies wirkt preistreibend und bremst die Wucht des Aufschwungs."

Verkaufspreise steigen mit hohen Rohstoffpreisen

32 Prozent der österreichischen Industriebetriebe leiden nach eigenen Angaben unter Materialmangel. Die Preise für Industrierohstoffe haben sich von April 2020 bis Mai 2021 mehr als verdoppelt, obwohl sie in den Krisenmonaten davor nur um 14 Prozent gesunken waren. Fast jeder zweite heimische Industriebetrieb will seine Verkaufspreise demnächst erhöhen. Wegen des Halbleitermangels steigen in der Kfz-Branche trotz eines Nachfragebooms die Anmeldungen zur Kurzarbeit.