XXXLutz investiert über 100 Millionen Euro

Der Möbelriese XXXLutz investiert gut 100 Mio. Euro. Bis 2024 sollen 900 Jobs in Österreich entstehen. Dazu gehören ein neues Büro mit 200 Mitarbeitern zur Steuerung des Onlinehandels sowie mit einer Investition von 55 Mio. Euro zwei neue Einrichtungshäuser in Linz. 15 Mio. fließen in die Erneuerung des Hauses in Wels-West, 32 Mio. in die Erweiterung des Zentrallagers in Sattledt mit 60 neuen Jobs. Um 3,5 Mio. Euro wird heuer ein Möbelix-Geschäft in Micheldorf fertiggestellt.

Stark wachse das Online-Geschäft sagte Unternehmenssprecher Thomas Saliger. Das Unternehmen verzeichne täglich über eine Million Zugriffe auf der Webseite. "Wir haben schon jetzt mehr als 500 Mitarbeiter, die unsere Online-Aktivitäten steuern, programmieren und planen. Aber der Bedarf legt weiter zu, nicht zuletzt wegen der Coronakrise", sagte Saliger laut "Oberösterreichischen Nachrichten". Außerdem suche das Unternehmen Lehrlinge, für heuer seien noch 150 von 650 Stellen unbesetzt.