WIFO-Chef Felbermayr warnt vor dauerhaft höherer Inflation

Der neue Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, rechnet mit einem dauerhaft höheren Inflationsdruck. "Zwar gibt es in den aktuellen Inflationsraten ohne Frage temporäre Effekte. Dennoch muss man davon ausgehen, dass die Teuerung nicht zu Raten zurückkehrt, wie wir sie mal hatten mit zwischen einem halben und eineinhalb Prozent", sagte Felbermayr in einem Interview mit der Passauer Neue Presse (Freitagausgabe).

Man werde im Jahresdurchschnitt regelmäßig über diesen niedrigen Werten liegen, näher bei zwei Prozent und immer wieder deutlich darüber. "Das aber bedeutet, dass in einzelnen Sektoren, wie bei Heizenergie oder Lebensmitteln, die Preiserhöhung sehr viel höher ausfallen kann", so der Wifo-Chef. "Das trifft in höherem Maße Haushalte mit niedrigem Einkommen, die mehr konsumieren als Hochverdiener".