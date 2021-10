Energiekostenzuschuss: Frankreich zahlt "Inflations-Entschädigung"

Emmanuel Macron gibt sich großzügig: Angesichts der hohen Energiepreise will Frankreich allen Bürgerinnen und Bürgern mit geringem Einkommen einmalig 100 Euro auszahlen. Diese "Inflations-Entschädigung" sollen etwa 38 Millionen Menschen erhalten. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP. Der Zuschuss werde von Dezember an automatisch an alle gezahlt, die weniger als 2000 Euro netto zur Verfügung hätten.