Frankreich friert die überhitzten Energiepreise ein

Premierminister Jean Castex kündigte einen Preisdeckel für Strom und Gas an, berichtet das Ö1-Morgenjournal. „Wir werden einen Tarifdeckel einführen. Das heißt, wir werden uns gegen die Preiserhöhungen absichern“, sagt Castex. Denn leider würden Experten darauf hinweisen, dass es mit den Preisen weiter nach oben gehen werde.

Starke Abhängigkeit

Besonders stark nach oben gehen solle es mit den Gaspreisen, so Castex: „Beim Gas macht sich der Anstieg am deutlichsten bemerkbar, da wir total abhängig von außen sind.“ Nur ein Prozent des Gases werde in Frankreich produziert, der Rest werde importiert, vor allem aus Norwegen.