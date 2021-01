Corona-Krise: Rund 370 Fitnessstudios stehen vor dem Aus

Viele Fitness-Betriebe haben aber ein grundlegendes Problem. „Bei vielen ist vor allem die Eigenkapital-Decke sehr schwach“, sagt Hörl.

Sie sind von den Hilfen der Regierung ausgeschlossen, weil sie den Nachweis eines gesunden Unternehmens nicht erbringen können und die Kriterien nicht erfüllen.

Indes fordert er, dass die Fitness-Branche in Sachen Öffnung mit der Gastronomie gleichgestellt wird. „Innerhalb der Fitnessstudios gab es bisher keine Corona-Cluster, weil allein schon die Geräte einen gewissen Abstand haben, meistens zwei Meter“, sagt der Center-Betreiber. „Die Abstandsregelung war für uns kein Problem, ebenso wenig das Tracking.“

So hat eine aktuelle Untersuchung in Europa ergeben, dass sich lediglich 0,78 Prozent von 100.000 Besuchern in Fitnessstudios mit Corona angesteckt haben. K. Möchel, D. Schreiber