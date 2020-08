Nach Corona im Fitnessstudio: Chaos an der Teststrecke

Der Corona-Massentest nach zwei positiven Fällen in einem der größten Fitnessstudios in Wiener Neustadt hat Dienstagfrüh für einen Verkehrskollaps rund um den Test-Drive-in gesorgt. Hunderte Betroffene kamen gleich zum Start der Testreihe um 8 Uhr Früh mit dem Fahrzeug in die Arena Nova. Auf den Zufahrtsstraßen rund um den Flugplatz kam der Verkehr zum Erliegen.

Training trotz Symptomen

In dem besonders beliebten und stark frequentierten Fitnessstudio ist in Sachen Corona der Ernstfall eingetreten. Zwei Trainierende aus dem „M-Fitness“ in der Stadionstraße sind vor einigen Tagen positiv auf das Virus getestet worden. Einer der beiden jungen Männer war sogar noch trainieren, obwohl er bereits Krankheitssymptome aufwies. Da sie auch andere Trainierende angesteckt haben könnten, werden mehr als 700 Personen seitens des nö. Landessanitätsstabs zu einem kostenlosen Test aufgerufen.