Commerzialbank: Das große Versagen der Kontrollore

Die Liste der Bankpleiten in Österreich ist lange. Die Gründe für die Probleme sind unterschiedlich und reichen von Großbanken, die als Selbstbedienungsladen missbraucht wurden oder für Begehrlichkeiten der Politiker herhalten mussten, über Banken, die kein geeignetes Geschäftsmodell gefunden haben bis hin zu schlecht gemanagten Geldhäusern oder solchen, die schlicht und einfach an Betrügereien zugrunde gegangen sind.

Der jüngsten Pleite, jene der Commerzialbank, gehen prominente und für den Steuerzahler teure Bankeninsolvenzen voraus. Allen voran die Hypo Alpe Adria. In der Finanzkrise 2007/08 kam die Bank wegen zu rascher Expansion und Malversationen in massive Schwierigkeiten und wurde schließlich von der Republik Österreich aufgefangen. Die bayrischen Eigentümer hatten mit dem Konkurs der Bank gedroht. Der Schaden für die Steuerzahler war mit sechs Milliarden Euro geringer als ursprünglich befürchtet.

Zuvor wäre beinahe die damals der Gewerkschaft gehörende Bawag untergegangen. Verlustreiche Karibik-Geschäfte und ein Blitzkredit an das US-Investmenthaus Refco, das wenige Tage später pleite ging, brachten die Bank an den Rand des Ruins. Der ÖGB, dessen Vermögen für den Streikfonds die Bank war, musste die Bawag verkaufen. Der US-Fonds Zerberus erhält den Zuschlag, 2017 ging die Bank an die Börse.

Ein nicht weniger prominenter Name war die Meinl Bank, die in die Anglo Austrian AAB Bank umgewandelt wurde und der die Europäische Zentralbank die Konzession entzog. Sie befindet sich in Abwicklung.

Eines der ersten großen österreichischen Opfer der Finanzkrise war die Kommunalkredit, die ebenfalls von der Republik aufgefangen werden musste und deren Abwicklung bis heute andauert. Sie wurde in eine Bad Bank und einen gesunden Teil aufgeteilt, letzterer wurde privatisiert. Ebenfalls Probleme durch die Finanzkrise bekam die ÖVAG, das Spitzeninstitut des Volksbankensektors, das ebenfalls durch Unterstützung der Steuerzahler abgewickelt werden musste.

Wellen schlug der Untergang der Constantia Privatbank, der durch die Finanzkrise und Probleme des Immobilienkonzerns Immofinanz ausgelöst wurde. Sie wurde geordnet vom Markt genommen.

Ein Opfer des US-amerikanischen Anlagebetrügers Bernie Madoff wurde die Bank Medici, die 1984 von der Investmentbankerin Sonja Kohn gegründet wurde und bei der die Bank Austria einstieg. Die Bank hatte Geld für Madoff eingesammelt und wurde durch dessen Untergang mitgerissen.

Vor der Finanzkrise gab es zurückgehend bis in die 70er-Jahre zahlreiche kleinere Bankenpleiten. Dazu zählen unter anderem die Trigon Bank, die schon länger finanziell angeschlagen war und um die Jahrtausendwende in Konkurs ging. Kurz davor ging die Diskont-Bank wegen eines Pyramidenspiels pleite. Ebenfalls Ende der 90er-Jahre insolvent wurde die Rieger Bank, der Eigentümer soll den Tresor ausgeräumt haben und mit dem Geld an die Cote d’Azur durchgebrannt sein.

Davor ging die BHI in Graz, eine kleine Regionalbank, pleite. In den 70er-Jahren erwischte es die ATS Teilzahlungsbank, die AWB des ehemaligen österreichischen Wirtschaftsministers Peter Krauland sowie die Österreich-Tochter der US-Bank Continental Illinois.

