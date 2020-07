„Corona ist für uns kein Grund, Bankstellennetz zu reduzieren“

Funktioniert die Kreditvergabe aufgrund der staatlichen Hilfen im Zuge der Covid-Krisenbewältigung, oder gibt es eine Kreditklemme?

Wo immer es auch nur irgendwie möglich ist, ermöglichen die Banken die Finanzierung der Unternehmen, eine Kreditklemme gibt es nicht. Klar ist, wir können Kredite nicht freihändig vergeben, wir sind an sehr strenge Regulatorien gebunden und müssen auch im Sinne unserer Einleger auf die Rückzahlbarkeit achten. Wir sind in enger Abstimmung mit den Förderstellen und der Bundesregierung und nutzen unser Spezialwissen, um rasch zu helfen. Gerade wir als Raiffeisenbanken setzen auf individuelle Beratung, weil jedes Unternehmen andere Rahmenbedingungen hat, gemeinsam erarbeiten unsere Experten mit den Kunden maßgeschneiderte Lösungen. Die bisherigen Leistungen der österreichischen Banken sprechen eine deutliche Sprache, die Banken haben sich als wesentlicher Teil der Lösung bewiesen, weil sie für Liquidität und nachhaltige Finanzierungslösungen gesorgt haben.

Sind Sie zufrieden mit der Bundesregierung, was Krisenbewältigung angeht?

So wie die Bundesregierung bis dato agiert hat, das würden sich viele andere Staaten wünschen. Das sieht man auch an den Zahlen. Es wurde geklotzt und nicht gekleckert.

Raiffeisen NÖ-Wien hat vor kurzem bekannt gegeben, dass mit August 18 neue Lehrlinge aufgenommen werden. Worauf liegt denn der Fokus in der Ausbildung der jungen Menschen?

Uns und mir persönlich ist sehr wichtig, dass wir mit der Banklehre – die habe ich bei uns 2010 eingeführt – eine zusätzliche Chance bieten. Wir haben damit beste Erfahrungen gemacht. Die Lehre fußt auf drei Säulen: Unsere eigene Raiffeisenausbildung, das training on the job vom ersten Tag weg und die Berufsschul-Ausblildung. Wir übernehmen die Ausgebildeten im Anschluss ins Angestelltenverhältnis. Wir wollen das pro futuro verstärken, also noch mehr aufnehmen.

Sie glauben also an die längerfristige Zukunft der Beraterbanken, und dass sie diese ausgebildeten Personen auch brauchen werden?

Beraterbanken waren in der Vergangenheit die Zukunft, und werden es auch weiter sein. Was wir natürlich gemacht haben – und da haben wir gerade durch die Corona-Krise einen Megasprung nach vorne gemacht –: Wir haben alles, was mit Digitalisierung zu tun hat, vorangetrieben – sowohl auf der technischen Seite als auch bei der Ausbildung.

