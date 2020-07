Gutes Zeugnis für die Banken

Schon im Dezember hat der Chef der OeNB Robert Holzmann die „ineffiziente Kostenstruktur“ der österreichischen Banken kritisiert – und ihnen als Gegenmaßnahme Filialschließungen empfohlen. Die coronabedingte Wirtschaftskrise wird die entsprechende Entwicklung weg vom Präsenzgeschäft der Banken beschleunigen, betonte heute Holzmanns Vize Gottfried Haber bei der Präsentation des Finanzmarktstabilitätsberichts (Financial Stability Report) der Notenbank. Nicht zuletzt, weil das Bedürfnis der Kunden nach digitalen und ortsunabhängigen Dienstleistungen weiter ansteige.

Insgesamt stellt der Financial Stability Report den heimischen Banken ein gutes Zeugnis aus. Im Vergleich zur Finanzkrise 2008 bzw. 2009 seien die Banken gestärkt in die aktuelle Krise gegangen, so die OeNB.