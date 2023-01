Chinesische Touristen kehren nur langsam ins Salzkammergut zurück

Reisende aus China haben vor der Pandemie einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz ausgemacht, erklärt Schirlbauer. In Fernost werde derzeit aber nicht aktiv geworben, auch wenn natürlich jeder Gast willkommen sei. "Wir schicken niemanden heim." Generell hat man das Marketing-Budget umgeschichtet: Man investiere nur halb so viel ins Marketing wie im Vorjahr. Das Geld fließe stattdessen in innovative und Infrastrukturprojekte sowie in Projekte für die Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024.

Gründliche Untersuchung des Wassers

Mangels Massenansturm chinesischer Gäste, deren Heimatland gerade von einer riesigen Infektionswelle überrollt wird, relativieren sich auch Ängste vor einem dadurch verursachten Cluster im Salzkammergut. Zudem müssen Reisende aus China in Österreich ohnehin einen Coronatest vorweisen. Das Abwasser der Region wird doppelt untersucht: Zum einen testet die AGES auf Varianten, zum anderen lässt das Land das Abwasser im Rahmen seines Monitorings auf ausgeschiedene Virusbestandteile analysieren, was einen frühzeitigen Hinweis auf einen Anstieg von Infektionen geben soll. Scheutz und der Leiter des Reinhaltungsverbands (RVB) Hallstättersee, Hansjörg Schenner, monieren allerdings, dass sie aus Datenschutzgründen keine Ergebnisse erhalten würden. Die Koordinierung von Maßnahmen, sollte sich ein auffälliges Ergebnis zeigen, liegt beim Krisenstab des Landes, der seit der Lockerungen in China von einer stabilen Lage und keinerlei Auffälligkeiten - auch nicht in der Region Hallstatt - berichtete.