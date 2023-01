Wintertourismus: Schneemangel noch ohne Auswirkungen auf Buchungslage

Kaltluftseen im Tal

Laut Erich Egger, dem Sprecher der Salzburger Seilbahnen und Geschäftsführer der Schmittenhöhebahn in Zell am See, sei das Skifahren im Pinzgau, Lungau und in Teilen des Pongaus aktuell noch sehr gut möglich. "Im Höhenbereich hatten wir mit dem Föhn zu Silvester Spitzentemperaturen wie normalerweise im März. Oben macht die Piste dann rasch auf und wird weich, in Kaltluftseen im Tal hat sie in der Nacht mitunter angezogen."

In den vergangenen zwei Tagen seien die Temperaturen wieder deutlich gesunken, im Höhenbereich liege man aber nach wie vor nicht klar im Minus. "Die Pisten halten das gut aus, weil es jetzt kühler geworden ist. Aber es gibt Pistenabschnitte, wo man gerne mehr Schnee hätte. Und bis 2.000 Meter Seehöhe wird es in den kommenden Tagen weiterhin nicht möglich sein, zu beschneien", so Egger. Mit dem kommenden Wochenende seien dann kühlere Temperaturen angesagt, allerdings würden sich die Prognosen derzeit ständig ändern.