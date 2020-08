China plant die größte Streaming-Webseite der Welt

Groß wurde Tencent als Entwickler von WeChat, der meistgenutzten App in China. Inzwischen arbeiten mehr als die Hälfte aller Angestellten in der Forschung und Entwicklung. Dabei erwirtschaftet das Unternehmen den Großteil seiner Einnahmen durch Videospiele: Tencent investiert eifrig in Entwickler bekannter Spiele, ist Hauptanteilseigner an Epic Games (Fortnite) und dem Smartphone-Spielehersteller Supercell (Clash of Clans, Hay Day). Zudem ist es zur Gänze im Besitz von Riot Games, dem US-Entwickler des vor allem in Asien enorm populären Spiels League of Legends.

Wie lukrativ dieser Markt ist, wurde nicht zuletzt in der Krise deutlich: Die hohe Nachfrage während des weltweiten Corona-Lockdowns hat im zweiten Quartal zu einem Gewinnzuwachs von 37 Prozent auf rund 4 Milliarden Euro geführt.