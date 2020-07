Hunderttausende schauen Sido und Influencer Knossi bei Angelausflug zu

Ein 72-stündiger Livestream eines Angelausflugs zahlreicher Prominenter hat am Wochenende mehrere hunderttausend Menschen vor die Bildschirme gelockt. Beim "Angelcamp" übertrug der Influencer Jens Knossalla, genannt Knossi, gemeinsam mit Musiker Sido und anderen auf der Streaming-Plattform Twitch das gemeinsame Wochenende an einem See nahe Brandenburg an der Havel live im Internet.