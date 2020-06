Sido: Kein "The Voice of Germany"-Coach mehr

Rapper Sido (39) hat in der vergangenen Staffel der deutschen Musik-Show "The Voice of Germany" wohl stärker polarisiert, als so mancher Kandidat. Wie nun bekannt wurde, wird er aber kein Jurymitglied bleiben.

"Sido wird in der Jubiläumsstaffel von 'The Voice of Germany' nicht dabei sein", so Prosieben-Sprecher Christoph Körfer am Freitag. In der zehnten Staffel, die im Herbst starten soll, sollen neue Coaches ran. Dies sei Teil des Sendungs-Konzepts.

Neben Sido saßen 2019 Alice Merton, Rea Garvey und Mark Forster in den Jury-Sesseln. Weitere Details zur neuen Besetzung sind noch nicht bekannt.