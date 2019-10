Voice of Germany-Eklat: Sido wirft seine beiden Teammitglieder raus

Zwei Sänger, die es bereits in die sogenannten "Battles" geschafft haben, ein Duell und kein Sieger? Das gab es noch nie in der Geschichte von " The Voice of Germany": In der vergangenen Ausgabe der Show zeigte sich Coach Sido von seinen beiden Teammitgliedern derart "enttäuscht", dass er sie kurzerhand beide nachhause schickte. Zuvor hatte er dafür gekämpft, sie für sich zu gewinnen.