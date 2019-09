"The Voice"-Coach Alice Merton hat "Freunde verloren"

"Jetzt muss ich das erstmal alles verdauen: den Erfolg, den neuen Lebensstil." Vor ihrem internationalen Erfolg mit "No Roots" habe ihr das Selbstbewusstsein für Casting-Shows gefehlt, berichtete Merton weiter. "Ich habe mir das nur nicht zugetraut", sagte die 26-Jährige. "Wenn ich nie in Castingshows gegangen bin, dann weil ich meine Stimme selbst nicht gut genug fand."

In der am Donnerstag bei ProSieben gestarteten neuen Staffel von " The Voice of Germany" gehört Merton zu den Coaches.