"The Voice of Germany": neue Staffel, neue Juroren

„ The Voice of Germany“ geht im September in die neunte Staffel. Los geht es am 12. September auf ProSieben und am 15. September bei Sat.1, jeweils um 20.15 Uhr, wie ProSiebenSat.1 am Montag mitteilte. Mit dabei als Juror beziehungsweise Coach ist wieder Sänger Mark Forster. Er muss sich die Gunst des Publikums diesmal wieder mit Musiker Rea Garvey teilen, der in die Jury zurück, nachdem er drei Staffeln ausgesetzt hatte. Neu vertreten sind die Musiker Sido und Pop- und Shootingstar Alice Merton ( „No Roots“).