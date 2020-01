Das sagt Sido zu seinem Skandal-Auftritt bei der Weißwurstparty

Besonders hart, sein Hitler-Sager: „Wir brauchen hier jetzt ein bisschen deutsche Gründlichkeit, die uns ein Österreicher mal beigebracht hat.“

Jetzt meldete sich Sido via Instagram zu Wort. In seinen Storys postete er unter anderem: "Dass ich bei Auftritten in Österreich ab und an Bezüge zum dritten Reich herstelle ist mittlerweile gute Tradition."

Nachgefragt bei DJ Ötzi, was er denn von der ganzen Sache halte, meinte dieser zu RTL: "Siggi ist halt ein wilder Hund." Und dass eventuell auch Andreas Gabalier sauer sein könnte, glaubt er nicht. "Manchmal haut er (Sido) über die Strenge, scheißegal, um was geht's. Und Andreas kann sich auch wehren, also wenn er will."