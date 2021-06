China geht hart gegen Krypto-Assets vor, Bitcoin verliert weiter

Die Kurskapriolen der führenden Kryptowährung Bitcoin haben einen weiteren Ausschlag nach unten geliefert. Nach Verlusten am Sonntag sank er am Montag um weitere 8 Prozent auf knapp über 32.000 Dollar. Verluste setzte es auch für Ethereum, Dogecoin oder Ripple.

Hintergrund dürfte die Schließung von 26 chinesischen Krypto-„Minen“ in der Provinz Sichuan sein. China, in dem etwa 65 Prozent des weltweiten „Schürfens“ geschieht (der KURIER berichtete) geht seit diesem Frühling verstärkt gegen die Technologie vor.

Am Montag verbot die chinesische Zentralbank Geldhäusern und Zahlungsdienstleistern sogar generell, Geschäfte mit Krypto-Assets zu machen. Zahlungen mit Bitcoin und Co sind in China bereits seit 2017 verboten.