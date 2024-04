Für Casinos Austria läuft es im In- und Ausland unrund

Bei der teilstaatlichen Casinos Austria AG (Casag) läuft es derzeit nicht rund. Neben Problemen im In- und Ausland stresst die bevorstehende Neu-Ausschreibung der Konzessionen den Glücksspielkonzern jetzt schon. Mit der Veröffentlichung von Ergebnissen ist man inzwischen äußerst zurückhaltend, was mit der Ausschreibung begründet wird. Die Konkurrenz soll so wenig wie möglich erfahren.

Die Lotterien-Tochter, seit jeher die große Cash-Cow des Konzerns, konnte 2023 ihren Umsatz nur um bescheidene 1,57 Prozent auf knapp 947 Millionen Euro steigern. Bei einer Inflationsrate von 7,8 Prozent bedeutet das einen empfindlichen realen Rückgang des Lotto-Geschäftes, das bisher ein Selbstläufer war. Die Konsumenten sparen, offenbar ist der Markt für Lotto, Rubbellos etc. gesättigt, meinen Brancheninsider. Bei den 12 Inlands-Casinos kommt der Gewinn derzeit hauptsächlich aus dem straffen Sparpaket und nicht aus Wachstum. Das in der Casinos Austria International (CAI) gebündelte Auslandsgeschäft erlitt eine schwere Niederlage. In Niedersachsen verlor CAI im Vorjahr die Landes-Lizenz für ihre zehn Spielbanken an die Merkur Group des erbitterten deutschen Konkurrenten Gauselmann. Niedersachsen ist das größte Auslands-Engagement, spielt rund 40 Prozent des Umsatzes der CAI ein und ist hoch profitabel.

Noch hat man in der Casag-Zentrale am Wiener Rennweg aber die Hoffnung nicht aufgegeben und die Vergabe-Entscheidung des Bundeslandes beeinsprucht. „Wir sehen in diesem Rechtsstreit gute Chancen“, sagt Casag-Sprecher Patrick Minar. Die Causa ist in Deutschland zum Politikum geworden, die CDU vermutet Fehler bei der Entscheidung und fordert Einsicht in die internen Akten. Dass Casag-Konzernchef Erwin van Lambaart im Unternehmen nicht stark präsent sein soll, was ihm intern den Spitznamen „Fliegender Holländer“ eingebracht habe, wird von Minar energisch dementiert. Der Niederländer hat in seiner Heimat noch den Vorsitz einer Musicalstiftung und ist Aufsichtsrat einer Universität, er sei aber nur dreimal im Jahr bei Sitzungen vor Ort dabei. Rekord-Dividende Laut Quellen aus dem Unternehmen habe aber ohnehin der tschechische Mehrheitseigentümer, der Lotterien-Konzern Allwyn (vormals Sazka) des Milliardärs Karel Komarek, das Sagen in der Casag. Allwyn und die Staatsholding ÖBAG drehen kräftig an der Dividende. Nach einer Rekordausschüttung von 130 Millionen Euro für 2022, weil zwei Jahre zuvor Corona-bedingt nichts ausbezahlt wurde, gibt es für 2023 noch etwas mehr. Könnte bei Allwyn mit dem Investment des Hedgefonds Apollo zu tun haben, der Renditen sehen will, und der Finanzminister braucht immer Geld.

Erst nach der Wahl Apropos Finanzminister, Magnus Brunner (ÖVP) lässt derzeit die Neu-Ausschreibung der Konzessionen vorbereiten. Die Lotterien-Lizenz beinhaltet die einzige Online-Konzession und läuft Mitte 2027 ab, die sechs Stadt-Casinos Ende 2027. Die Vergabe wird trotzdem zeitlich knapp. Brunner will die Ausschreibung erst nach der Nationalratswahl veröffentlichen, mit dem Thema sind keine Wählerstimmen zu gewinnen. Glücksspiel-Lizenzen brauchen lange Vorbereitungszeiten, ein Beirat muss gegründet werden und man darf getrost davon ausgehen, dass alle unterlegenen Bieter Einspruch einlegen werden. Die jahrelang diskutierte Neuregelung des Glücksspielgesetzes brachte die türkis-grüne Regierung ebenso wenig zustande wie die eine Brunner forcierte unabhängige Aufsichtsbehörde. „Wir werden uns für alle Konzessionen bewerben“, erklärt Casag-Sprecher Minar. Novomatic hat eine Bewerbung noch offengelassen, mit etlichen ausländischen Bietern wird gerechnet. Casag-Aufsichtsratsvorsitzender, Ex-Siemens-Chef Wolfgang Hesoun, wurde übrigens kürzlich nur auf zwei Jahre verlängert. Was mit der Ausschreibung argumentiert wird. Er sitzt auf einem Mandat der ÖBAG. Sponsoring und Gazprom: Druck auf Allwyn in Großbritannien

Es war ein großer Deal für den Casinos-Mehrheitseigentümer Allwyn. Im Vorjahr gewann der tschechische Lotterien-Konzern in Großbritannien für zehn Jahre den Zuschlag für die vierte nationale Lotterien-Lizenz. Allwyn hatte zugesagt, dafür das Sponsoring für soziale Zwecke in UK auf 44 Milliarden Euro zu verdoppeln. Britische Medien berichteten, Allwyn wolle sich nicht daran halten, Abgeordnete riefen die Aufsichtsbehörde an.

„Allwyn kommt seinem Engagement gegenüber sozialen Zwecken wie vereinbart nach“, erklärte ein Sprecher auf Anfrage des KURIER. Es sei deswegen noch kein Sponsoring geflossen, da die Lotterie erst im Februar gestartet sei. In britischen Medien wurde ebenfalls kritisiert, die KKCG-Gruppe von Karel Komarek, zu der Allwyn gehört, betreibe immer noch Geschäfte mit Gazprom. KKCG habe zu Beginn des Ukraine-Krieges erklärt, die Anteile an Moravia Gas Storage (MGS), einem strategisch wichtigen Energieunternehmen in Tschechien, an dem Gazprom Export zu 50 Prozent beteiligt ist, zu verkaufen oder anderweitig zu übertragen. Man habe die Umsetzung gemeinsam mit der tschechischen Regierung geprüft. Heute halte eine KKCG-Tochter mehr als 97 Prozent an MGS und habe die völlige Entfernung von Gazprom eingeleitet.