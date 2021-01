BVT und Wirecard: Der sagenhafte Mister Weiss

Als er 2004 nach Brüssel entsendet wird, trifft er dort bei Europol wieder auf den späteren BVT-Direktor Peter Gridling. Als dieser 2008 den Verfassungsschutz übernimmt, beginnt der Aufstieg von Weiss im BVT. Vier Jahre später steht er vor dem Sprung zum stellvertretenden Direktor des Verfassungsschutzes. Doch ihm wird Wolfgang Zöhrer vorgezogen, der ebenfalls gute Kontakte in die ÖVP hat.

Deckname Morgenröte

Danach kommt es zu ersten Unstimmigkeiten: Weiss soll bei einer Weihnachtsfeier in einer Bar vor dem dortigen Personal die kompletten Amtshandlungen seiner Abteilung in diesem Jahr aufgezählt haben. Außerdem wird in Libyen ein Österreicher entführt, für dessen Freilassung ein Weiss-Informant (Deckname „Morgenröte“) sorgt. Fast zeitgleich beginnt auch das Engagement von Wirecard-Manager Marsalek in Libyen. Er will dort eine Söldner-Armee aufstellen.