Bund fördert Tourismus mit 24,5 Millionen Euro

Förderungsfähig sind demnach etwa Investitionen zur Umwelt- und Ressourcenschonung (z.B. thermische Sanierungen, Umstieg des Heizsystems auf erneuerbare Energieträger, Bodenentsiegelungsmaßnahmen), in attraktive Unterkünfte oder Kinderbetreuungseinrichtungen für Beschäftigte, in Maßnahmen zur Aktivierung von Leerstand oder in Digitalisierung (z.B. Verbesserung der IT- und Cybersecurity, digitale Transformation von Verkaufs- und Vertriebsprozessen). Auch Betriebsübergaben werden laut Richtlinien durch die Verbreiterung bewährter Förderungsinstrumente zusätzlich unterstützt. Förderanträge können seit 3. April unter www.oeht.at eingereicht werden.