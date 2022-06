Tourismus in Österreich startete gut

Der Tourismus in Österreich hat im Mai gut begonnen. Es gab knapp über 7 Millionen Übernachtungen. Das sind fast so viele wie vor 2 Jahren. Also noch vor der Corona-Krise.

Mehr als die Hälfte der Übernachtungen machten Gästen aus dem Ausland aus. Die meisten Urlauber aus dem Ausland kommen aus Deutschland oder den Niederlanden.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++