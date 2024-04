Borealis-Deal dürfte sich wegen Wahl um Monate verzögern

Die OMV hatte diese Woche einen prominenten Gast: Sultan al-Jaber, Chef des staatlichen Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), war zur Jubiläumsfeier der 30-jährigen Zusammenarbeit in Wien.

Durch die angepeilte Fusion würde ein Chemieriese mit einem Börsenwert von etwa 30 Milliarden Dollar (28 Mrd. Euro) entstehen. Obwohl Borouge deutlich größer ist als Borealis, streben die Österreicher einen gleich großen Anteil an dem fusionierten Unternehmen an. Dafür verlangt Adnoc laut Medienberichten aber, dass die OMV dem Unternehmen 1,7 Milliarden Euro zuschießt, sozusagen als Mitgift. Die OMV pocht andererseits darauf, dass Borealis ein Vielfaches an Patenten mitbringt, als Borouge.