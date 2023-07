OMV bestätigt Verhandlungen mit Abu Dhabi über Chemieriesen

Wegen der kolportierten Zusammenlegung von Borealis und Borouge haben sich die Grünen am 6. Julia via parlamentarische Anfrage an Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) gewandt. "Der Borealis-Deal mit Abu Dhabi würde Österreichs Position massiv schwächen. Jetzt haben wir mit der OMV die Mehrheit an der Borealis und sind am Steuer. Nach dem Deal würde Österreich am Katzentisch sitzen und hätte nichts mehr zu melden", begründete die grüne Wirtschaftssprecherin Elisabeth Götze die Anfrage in einer Aussendung. Die staatliche Beteiligungsholding ÖBAG hält 31,5 Prozent an der OMV.