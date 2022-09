Börse aktuell: "Wir befinden uns in einer düsteren Periode"

Die New Yorker Aktienbörsen haben am Montag erneut schwächer geschlossen und damit den jüngsten Abwärtsschub fortgesetzt. In den vergangenen sechs Handelswochen wurden an der Wall Street bereits fünf Minuswochen verbucht. Belastend wirkten unverändert die Sorgen der Anleger vor weiteren deutlichen Zinsschritte der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation und die damit einhergehende Furcht vor einem möglichen Konjunktureinbruch. Der Dow Jones fiel um 1,11 Prozent, nachdem er bereits in Vorwoche in Summe vier Prozent an Wert eingebüßt hatte. Der S&P-500 Index gab 1,03 Prozentab. Der Technologieindex Nasdaq Composite reduzierte sich um weitere 0,60 Prozent.