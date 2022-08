Börse aktuell: Voestalpine-Quartalsgewinn mehr als verdoppelt

Kursgewinne im späten US-Aktienhandel nach erfreulichen Konjunkturdaten dürften am Donnerstag auch die europäischen Börsen etwas höher tragen. In den USA hatten am Vortag die Börsen dank erfreulicher Konjunkturdaten kräftige Gewinne verzeichnet. Rezessionsängste lassen derzeit etwas nach, bei gleichzeitiger Hoffnung auf ein nicht mehr ganz so flottes Tempo bei den Zinsanhebungen der Notenbank. Auch die Spannungen zwischen China und den USA um Taiwan rücken wieder in den Hintergrund.