Börse aktuell: Rosenbauer fährt in die Verlustzone

Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag überwiegend mit Kursgewinnen geschlossen. Kursgewinne gab es in Budapest, Warschau und Moskau zu beobachten, während der Aktienmarkt in Prag einen negativen Wochenauftakt ablieferte.

In Tschechien ging der PX um magere 0,13 Prozent leichter auf 1.257,3 Punkten aus dem Handel. Auf den Leitindex drückten vor allem die Abschläge der Energieunternehmens CEZ in Höhe von 0,9 Prozent. Die schwergewichtete Bank Erste Group konnte ein Plus von 0,8 Prozent aufweisen.

Der ungarische BUX schloss nach dem Wochenende mit einem Aufschlag von 1,05 Prozent auf 44.157,71 Einheiten, nachdem er bereits am Freitag um 1,2 Prozent zugelegt hatte. Die auffälligste Kursbewegung unter den Schwergewichten in Budapest absolvierte am Berichtstag bei hohen Umsätzen die Aktie der OTP Bank mit einem Plus von 2,4 Prozent.

In Warschau sprang der WIG-20 um weitere 3,17 Prozent auf 1.743,89 Zähler hoch. Hier betrug der Zuwachs am Freitag bereits starke 2,8 Prozent. Der breiter gefasste WIG stieg zum Beginn der neuen Handelswoche um 2,56 Prozent auf 55.812,08 Punkte.