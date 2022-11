Umfrage: Ein Drittel der KMU erwartet Auftragseinbußen

„Hohe Inflation, steigende Zinsen und die Unsicherheiten, die der Ukraine-Krieg noch mit sich bringen kann, drücken auf die Stimmung der Unternehmen. Die Zeichen stehen auf den Beginn einer Rezession mit stark steigenden Insolvenzzahlen“, sagt Gerhard Weinhofer von der Creditreform Wirtschaftsforschung.

Creditreform hat im Herbst 2022 an die 1.400 österreichische Klein- und Mittelunternehmen (KMU) nach der aktuellen Wirtschaftslage und den Ausblicken für die nächsten sechs Monate befragt. „Die österreichischen KMU beurteilten in den vergangenen sechs Monaten ihre Geschäftslage aufgrund des Postcorona-Aufschwungs noch positiv. Die Geschäftserwartungen sind aber bei weitem pessimistischer als noch im Herbst 2021 oder im Frühling 2022“, so das Ergebnis.