Wiener Kleinbank wegen Adler-Verbindungen im Visier der Aufsicht

Die Aufsicht überprüft mögliche Interessenskonflikte bei Transaktionen von Euram und die Qualität der Sicherheiten bei diesen Geschäften, berichten Personen, die mit der Situation vertraut sind, aber nicht namentlich genannt werden wollten. Aus den Büchern der Euram geht hervor, dass sie Schuldtitel von Adlers ehemaligem Hauptaktionär Aggregate Holdings SA hält, einer Investmentfirma im Besitz des Skidata-Gründers Günther Walcher, die inzwischen von Caner als CEO geleitet wird. Euram hat auch Fonds beraten, die Wertpapiere von Aggregate, Adler und verbundenen Unternehmen gehalten haben.

Ein Sprecher von Euram erklärte, dass die Bank nichts von einer Untersuchung der FMA über ihre Eigentümerstruktur wisse und dass die OeNB eine "standardmäßige Kreditprüfung" durchgeführt habe. "In diesem Bericht wird in keinerlei Hinsicht behauptet, dass Anteilseigner die Bank für potenziell problematische Geschäfte nutzen würden", so die Euram. "Es ist uns wichtig zu betonen, dass die Euram Bank in ihren Kreditgeschäften absolut compliant ist und gegenüber den Aufsichtsbehörden transparent agiert."