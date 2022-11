Börse aktuell: Visa kündigt Vertrag mit FTX

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 95,58 US-Dollar (92,72 Euro). Das waren 41 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 46 Cent auf 88,50 Dollar.

Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach starken Kursgewinnen der vergangenen Woche. In der Früh wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0310 US-Dollar gehandelt und damit etwa einen halben Cent tiefer als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,0308 Dollar festgesetzt.

Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag moderat zugelegt. Der heimische Leitindex ATX lag gegen 14.45 Uhr mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 3.196,10 Punkten. Auch andere Börsen in Europa konnten ihre starken Vortagesgewinne noch leicht ausbauen. Für gute Stimmung dürften weiter die überraschend glimpflich ausgefallenen US-Inflationsdaten vom Vortag sorgen.

Der österreichische Möbelriese XXXLutz hat den Aktionärinnen und Aktionären des Berliner Online-Möbelhändlers Home24 im Rahmen einer Übernahme ein Angebot von 7,50 Euro je Aktie unterbreitet, teilte die XXXLutz-Tochter RAS am Freitag in einer Aussendung mit. Die Führungsspitze von Home24 unterstütze das Angebot. Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 9. Dezember 2022. Der Möbelkonzern beabsichtigt zudem, Home24 nach Durchführung des Angebots von der Börse zu nehmen.

Der Euro-Stoxx-50 legte als Leitindex des Euroraums zuletzt um 0,76 Prozent zu auf 3.875,66 Punkte. In Frankfurt notierte der DAX bei 14.234,88 Einheiten mit einem Plus von 0,63 Prozent. Der CAC-40 gewann in Paris 0,57 Prozent dazu und stand bei 6.594,30 Zählern.

