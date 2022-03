Börse aktuell: Ölpreise steigen weiter

Die US-Börsen sind am Montag mit kleinen Verlusten in den Handel gestartet. Der Dow Jones fiel bis 15.25 Uhr um 0,48 Prozent auf 34.587,48 Punkte. Der S&P-500 ermäßigte sich um 0,34 Prozent auf 4.447,95 Zähler. Der Nasdaq Composite gab um 0,86 Prozent auf 13.774,48 Zähler nach. Wichtige Konjunkturdaten stehen am Montag nicht an. Stattdessen warten Börsianer auf eine Rede des US-Notenbank-Präsidenten Jerome Powell. Die Ölpreise zogen weiter an, da sich im Ukraine-Krieg auch in der vierten Woche seit der russischen Invasion keine Lösung abzeichnet. Dennoch preisen die Märkte in den USA laut Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland weiterhin als fast sicher ein.