SBO drehte Nettoergebnis 2021 auf 21 Mio. Euro in die Gewinnzone

Der operative Cashflow betrug 22,9 Mio. Euro (2020: 94,3 Mio. Euro) - das reflektiere den ansteigenden Geschäftsumfang und die damit verbundene Erhöhung des Working Capital, heißt es in der Mitteilung. Die Investitionen in Sachanlagevermögen und immaterielle Vermögenswerte (CAPEX) stiegen auf 19,4 Mio. Euro (2020: 16,2 Mio. Euro).

Ein Ausblick für das laufende Geschäftsjahr sei wegen des Russland-Ukraine-Konflikts sehr unsicher. "Die Auswirkungen auf den weltweiten Energiemarkt sind noch nicht abschätzbar", sagte SBO-Chef Gerald Grohmann laut Mitteilung. "Die geringen Investitionen der letzten Jahre in die Exploration und Produktion von Öl und Gas werden nun sichtbar, weil durch die Folgen des Krieges in der Ukraine Versorgungsengpässe bei Öl und Gas entstehen.

Kleine Niederlassung in Sibirien

Es ist daher davon auszugehen, dass in vielen Regionen der Welt die Investitionen in die Exploration und Produktion von Öl und Gas steigen werden, um die Energieversorgung sicherzustellen." SBO selbst ist in Russland mit einer kleinen Niederlassung in Sibirien vertreten, die auf Service- und Reparaturarbeiten fokussiert ist. Der Umsatzanteil des russischen Geschäfts von SBO bewegt sich im einstelligen Euro-Millionenbereich.