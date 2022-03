EZB-Chefin: Kein Geldpolitik-Gleichklang zwischen USA und Eurozone

Die Eurozone und die USA werden aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde in absehbarer Zukunft keinen Gleichklang in der Geldpolitik haben. Der Krieg in der Ukraine habe erheblich unterschiedliche Auswirkungen für beide Volkswirtschaften, sagte Lagarde am Montag auf einer Veranstaltung. "Unsere Geldpolitiken werden nicht in dem exakt gleichen Rhythmus laufen", sagte sie.

Unterschiedliche Zyklen

Die beiden Volkswirtschaften hätten sich bereits vor dem Krieg in der Ukraine an unterschiedlichen Stellen im konjunkturellen Zyklus befunden. "Aus geografischen Gründen ist Europa (dem Krieg) viel stärker ausgesetzt als die USA", sagte Lagarde. Die US-Wirtschaft sei weniger abhängig als die europäische von Rohstoffimporten. Außerdem werde sie beim Handel geringer betroffen sein.

Hochschnellende Energiekosten haben die Inflation in der Eurozone im Februar bereits auf ein Rekordhoch von 5,9 Prozent getrieben. Die Teuerung schießt damit immer weiter über die Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent hinaus.