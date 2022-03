Börse aktuell: Ölpreise leicht gestiegen

Die asiatischen Börsen haben am Dienstag mehrheitlich wieder zugelegt. Sie ließen sich damit von den moderaten Verlusten an der Wall Street nicht beeindrucken. In Tokio zogen die Kurse nach der Feiertagspause am Montag an. Der Leitindex Nikkei-225 gewann 1,48 Prozent auf 27.224,11 Punkte. An der Börse in Hongkong zog der Hang Seng nach anfänglichen Verlusten zuletzt um 3,15 Prozent auf 21.889,28 Zähler an. Die australische Börse hielt sich gut, der All Ordinaries Index rückte um 0,82 Prozent auf 7.620,70 Punkte vor. Indiens Sensex-30 gewann 0,95 Prozent auf 57.838,48 Einheiten.