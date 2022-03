Agrana erwartet Millionen-Abschreibung wegen Ukraine-Kriegs

Der börsenotierte Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana erwartet wegen des Ukraine-Kriegs und den Russland-Sanktionen einen Abschreibungsbedarf von 65 bis 85 Mio. Euro. Die Agrana hat mehrere Fruchtverarbeitungswerke in der Ukraine und in Russland. Nach aktuellen internen Werthaltigkeitsprüfungen rechne man "mit einer großteils zahlungsunwirksamen Ergebnisminderung (Ebit) aus Asset- und Goodwill-Abschreibungen/Wertminderungen", teilte die Agrana am Mittwoch mit.