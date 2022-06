Börse aktuell: VW will Siemens an US-Ladestationen beteiligen

Die europäischen Börsen knüpfen am Montag mit weiteren Kursgewinnen an ihre jüngste Erholung an. Der Euro-Stoxx-50 nahm mit einem Anstieg um 0,89 Prozent auf 3.564,67 Punkte den Rückenwind der am Freitag starken New Yorker Börsen auf. Der französische CAC-40 legt am Montag etwas moderater um 0,33 Prozent auf 6.093,47 Punkte zu. Der britische FTSE-100 erhöhte sich um 0,70 Prozent auf 7.259,24 Zähler. In Frankfurt lag der DAX zu Mittag 1,01 Prozent höher bei 13.250,58 Punkten.