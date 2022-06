VW will Siemens an US-Ladestationen beteiligen

Der Autobauer VW ist bei der Investorensuche f├╝r sein US-Ladestationsnetz Electrify America offenbar f├╝ndig geworden. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf mit den Pl├Ąnen vertraute Personen, VW wolle einen Minderheitsanteil an der Tochter an den Siemens-Konzern verkaufen, der die Transaktion ├╝ber seine Sparte Siemens Financial Services abwickeln wolle.

Der Deal w├╝rde Electrify America insgesamt mit mehr als zwei Milliarden Dollar bewerten und k├Ânnte schon am Dienstag bekannt gegeben werden, berichtete die Zeitung.

Reuters hatte im Sommer 2021 berichtet, VW suche einen Mitgesellschafter f├╝r den Betreiber von Schnellladestationen, den VW nach dem Dieselskandal gegr├╝ndet hatte.