Börse aktuell: Netflix verliert weniger Kunden als erwartet

Die US-Börsen haben sich am Dienstag deutlich von ihren Vortagesverlusten erholt und sind nah an ihren Tageshochs aus dem Handel gegangen. Getragen wurde die gute Anlegerstimmung von mehreren positiven Nachrichten. Dazu kam ein schwacher US-Dollar. Der New Yorker Leitindex Dow Jones legte um 2,43 Prozent auf 31.827,05 Punkte zu. Der marktbreitere S&P-500 notierte 2,76 Prozent höher bei 3.936,69 Einheiten. Für den technologielastigen Nasdaq Composite ging es um 3,11 Prozent auf 11.713,15 Zähler hoch. Ein Reuters-Bericht, wonach die Pipeline Nord Stream 1 nach Wartungsarbeiten am Donnerstag wieder Gas von Russland nach Europa befördern soll, hat auch an der nur indirekt betroffenen Wall Street für Gewinne gesorgt.