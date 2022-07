Papierhersteller Mondi investiert 38 Mio. Euro in Standort Korneuburg

Der Verpackungs- und Papierhersteller Mondi investiert 38 Mio. Euro in den Standort Korneuburg (NÖ). Ziel der Investition sei die Erhöhung der Produktionskapazitäten für nachhaltige Verpackungen. Das gab Thomas Ott, CEO Mondi Flexible Packaging, in einem APA-Gespräch bekannt. Bereits letztes Jahr verlautete Mondi eine Investition in Höhe von 20 Mio. Euro in den Standort Frantschach (Kärnten). Mondi beschäftigt in Österreich rund 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.