Insider: VW müsste bei Porsche-Börsengang Abstriche machen

Bei Börsengängen herrscht in Deutschland 2022 bisher völlige Flaute, Investmentbanker hoffen aber, dass die Porsche AG das Eis brechen könnte. Am Montag hatten Porsche-Chef Oliver Blume und Finanzchef Lutz Meschke potenzielle Investoren und Analysten auf einem Kapitalmarkttag umworben und den Luxusautobauer als Bollwerk gegen einen Abschwung beschrieben.

Familien Porsche und Piech gelten als Börsengang-Befürworter

"Es gibt großen Bedarf an den Kapitalmärkten für stabile Unternehmen - und viel Geld zu investieren", sagte Blume. Er versucht sich gegen die reinen Sportwagenbauer Ferrari und Aston Martin abzugrenzen, mit denen Analysten Porsche gerne vergleichen und deren Aktien in den vergangenen Monaten abgerutscht sind. Porsche strebe mit dem Börsengang nach mehr Beinfreiheit, machten sie deutlich. Über das künftige Zusammenspiel mit VW werde noch verhandelt. Der Porsche-Vorstand versuche derzeit Ankerinvestoren an Bord zu holen, um den Börsengang abzusichern, sagten zwei Insider. Der Golfstaat Katar, der mit 14,6 Prozent an VW beteiligt ist, hat offiziell Interesse an Porsche-Aktien angemeldet, aber offen gelassen, wie viel er auszugeben bereit ist.