Börse aktuell: Banken stützten Porsche-Aktienkurs mit Hunderten Millionen Euro

Die europäischen Aktienmärkte sind am Donnerstag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. Sie erholen sich damit von den Vortagesverlusten und knüpfen an die Börsenrally vom Wochenanfang an. Der Euro-Stoxx-50 stand nach einer Viertelstunde im Handel bei 3.476,04 Punkten, was einem Plus von 0,82 Prozent entspricht. Der DAX legte in Frankfurt 0,93 Prozent zu auf 12.634,03 Zähler. Etwas zurückhaltender ging es in London zu: Der FTSE-100 gewann 0,32 Prozent auf 7.075,47 Einheiten.