Seilbahnbauer Doppelmayr übernimmt Kabinenhersteller Carvatech

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr hat per 10. Oktober den in Oberösterreich angesiedelten Karosserie- und Kabinenhersteller Carvatech übernommen. Es bestehe bereits seit Jahren eine vertrauensvolle Partnerschaft, Carvatech bleibe in der Gruppe als eigene Marke erhalten, informierte Doppelmayr am Montag. Zu den Übernahmebedingungen wurden keine Angaben gemacht.

Schon bisher seien bei zahlreichen Pendel-, Standseil- und auch Einseilumlaufbahnen aus dem Hause Doppelmayr die Produkte von Carvatech mit Sitz in Oberweis (Bezirk Gmunden) erfolgreich eingesetzt worden. Carvatech hat 1956 die ersten Seilbahnkabinen gefertigt und seitdem diese Produkt-Sparte aufgebaut, aktuell werden laut Unternehmensangaben 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

"Mit dem Zusammenschluss wird die Zusammenarbeit nun auf eine neue Ebene gehoben", hieß es in der Pressemitteilung. Für Carvatech gehe damit auch die altersbedingt eingeleitete Suche nach einer Eigentümer-Nachfolge erfolgreich zu Ende. "In den letzten Monaten sind wir proaktiv auf Doppelmayr zugegangen, weil wir glauben, dass eine Bündelung unserer Kräfte für beide Seiten ein Gewinn ist", sagten die bisherigen Carvatech-Besitzer Robert Vockenhuber und Reinhard Aschauer.