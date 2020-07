Seilbahnbauer Doppelmayr erwartet 20 Prozent Umsatzeinbruch

Man gehe derzeit davon aus, die Stammmannschaft halten zu können, so Pichler. Dafür sei auch die Kurzarbeitregelung ein wichtiges Instrument. Man habe sich allerdings von nahezu dem gesamten Personalstand an Leasingmitarbeitern, rund 120 Personen, getrennt.

Hoffnung machten dem Seilbahnbauer vier neue Aufträge, die in den vergangenen Wochen eingegangen seien. Die Seilbahnprojekte im Montafon, am steirischen Kreischberg, am Katschberg in Kärnten und in Südkorea hätten einen Gesamtwert von rund 60 Mio. Euro, hieß es.