Doppelmayr: Seilbahn statt Bus für Stadtverkehr

Derzeit kommen bei der Firma Doppelmayr noch rund 80 Prozent der Aufträge aus der Tourismusbranche, das könnte sich aber ändern. „Wir gehen davon aus, dass der Anteil an urbanen Projekten in Zukunft steigen wird. Denn die rasant wachsende Urbanisierung erfordert neue und umweltfreundliche Mobilitätskonzepte“, sagt ein Unternehmenssprecher. Die größten Wachstumsmärkte sieht er derzeit in Asien, allen voran in China, das speziell im touristischen Bereich investiert. „Für urbane Seilbahnen sehen wir weltweit Potenzial. Derzeit befindet sich der Hotspot aber sicher in Südamerika.“