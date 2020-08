Die unbeliebte Linzer Seilbahn

30.000 Personen könnten auf einer Länge von 10,1 Kilometer von Ebelsberg bis zum Pleschinger See in Linz täglich in die Arbeit und wieder zurück pendeln – und zwar nicht am Boden, sondern in einer Höhe von bis zu 100 Metern.

Die Linzer Stadtregierung träumt schon länger von einer Stadtseilbahn, um den Straßenverkehr im Süden der Stadt zu entlasten. Nun scheint der Traum – der ohnehin oft als Illusion abgetan wurde – in weite Ferne zu rücken: Denn das Infrastrukturministerium unter der grünen Ministerin Leonore Gewessler gibt den Ball vorerst an das Land weiter.