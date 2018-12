In Tirol sind Seilbahnen am Sprung zu städtischen Verkehrsmitteln

In keinem anderen Bundesland ist die Dichte an Liftanlagen so hoch wie in Tirol. 955 sind offiziell in Betrieb. Im Winter transportieren sie die Skifahrer in die Berge, im Sommer Wanderer und Ausflügler. Doch ausgerechnet im Land der Seilbahnen spielt dieses Transportmittel für den klassischen Personenverkehr de facto keine Rolle. Und damit hinkt Tirol etwa Ländern in Südamerika nach, wo urbane Verkehrssystem inzwischen im großen Stil über Stützen und Rollen laufen, hinterher.

Das könnte sich in naher Zukunft ändern, wenn es nach Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) geht. „ Seilbahnen müssen nicht immer auf unerschlossene Berge gebaut werden“, sagt sie in Anspielung auf die zuletzt wieder hochgekochten Debatten um Ausbaugrenzen für Skigebiete. „Man kann sie auch als öffentliches Verkehrsmittel andenken. Wir haben das jetzt in Angriff genommen“, berichtet Felipe.